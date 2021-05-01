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Ру Тат
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1 мая 2021  19:52
Полина Шевчук

Три человека пострадали в столкновении трех авто на трассе в РТ

Три человека пострадали в столкновении трех авто на трассе в РТ
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Со слов очевидцев стало известно, что авария произошла сегодня ближе к вечеру на трассе Казань – Зеленодольск. Здесь дорогу не поделили внедорожник Subaru, и две легковушки – Volkswagen с номерами Республики Чувашия и «Лада».

От мощного удара автомобили раскидало по разным сторонам дороги, а отечественную легковушку откинуло в отбойник.

«Как минимум трое пострадали. Двое были в «Ладе» – водитель и пассажир. Их в больницу забрали. Еще женщина из  Subaru голову разбила», – поделились с агентством очевидцы ДТП.

Фото: очевидцы.

авария с пострадавшим массовое ДТП дтп на трассе
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