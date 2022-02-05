Начался прием заявлений в строящийся детский сад в Нижнекамске

С 5 февраля по 1 апреля родители из Нижнекамска могут подать заявления для поступления в новый детский сад №100, который строится в 34-м микрорайоне города. Дошкольное учреждение сможет принять 320 малышей.

«В целях ограничения роста угрозы распространения коронавирусной инфекции мы предлагаем воспользоваться возможностью дистанционной подачи заявлений», — сообщила на своей странице в Instagram начальник Управления дошкольного образования Нижнекамского района Светлана Андрианова.

По словам руководителя, поступившее заявление будет обработано специалистом в течение суток. Также у родителей есть возможность подать заявку через портал государственных слуг.

Ранее руководитель исполкома Нижнекамского района Рамиль Муллин поручил сдать в срок детский сад и школу в Нижнекамске, о чем сообщало ИА «Татар-информ».