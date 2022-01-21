Муллин поручил сдать в срок детский сад и школу в Нижнекамске

Фото предоставлено пресс-службой Нижнекамского района РТ

К 1 сентября 2022 года в Нижнекамске планируется открытие новой школы и детского сада. Руководитель исполкома района Рамиль Муллин посетил строящиеся в 34-м микрорайоне города школу образовательные объекты, сообщает пресс-служба муниципалитета.

В микрорайоне расположены 17 многоквартирных домов, в которых проживают более 1,2 тыс. детей школьного возраста и свыше 500 дошкольников. С каждым годом число их растет, соседние учреждения уже перегружены, поэтому детский сад на 320 мест и технический лицей на 912 мест станут для жителей долгожданным подарком. Объекты будут реализованы в единой концепции.

В лицее школьники будут углубленно изучать профильную математику, информатику, физику, химию и английский язык, а также проходить предпрофильную подготовку для формирования профильных классов с дальнейшим обучением по профессиям нефтехимического кластера.

Образовательное учреждение будет оснащено стандартными кабинетами, спортивным залом и столовой. Помимо стандартного набора ученики смогут пользоваться бассейном, конференц-залом, медиацентром, хореографическим залом, тиром, атриумом, который сможет превращаться в театр или кинозал за счет штор и раздвижных стен, и многим другим. Работа по набору педагогов в будущую школу уже началась.

Рамиль Муллин подчеркнул необходимость повышения темпов работ. «Это стратегические объекты, которые мы должны сдать в срок. У нас появилась возможность открыть в один год сразу две школы. Мы обязаны успеть, чтобы и в дальнейшем у нас появлялось больше социальных объектов», — сказал он.