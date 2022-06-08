Потоки зерна потекут в Свияжск: в Татарстане построят мегаэлеватор за 2,4 млрд рублей

Первый камень в строительство элеваторного комплекса «Свияжск-Зернопродукт» заложит сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов. Основной инвестор проекта стоимостью 2,4 млрд рублей – компания «Август». Что даст республике новое зернохранилище, которое будет построено впервые за 30 лет, выяснил «Татар-информ».

Элеваторный комплекс «Свияжск-Зернопродукт» планируют возвести на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Погрузка зерна на корабль будет происходить не более 10 часов, в среднем на это уходит 3-4 дня»

Элеваторный комплекс «Свияжск-Зернопродукт» планируют возвести на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ). Расположение площадки выбрано не случайно. Оно позволяет транспортировать зерно автомобильным, железнодорожным и водным транспортом. Ожидается, что первые партии зерна элеватор примет в 2023 году, а выход на максимальную проектную мощность состоится в 2025 году.

Как сообщили «Татар-информу» в компании «Август-Агро», на первом этапе комплекс позволит сохранить 112,5 тыс. тонн зерна, а затем около 450 тыс. тонн. К 2025 году на предприятии будет создано 86 рабочих мест. Мощность его отгрузки, которая будет обеспечиваться благодаря производительным транспортерам, составит 700 тонн в час.

«В порту погрузка зерна на корабль будет происходить не более 10 часов, в то время как в среднем на это уходит 3-4 дня. На формирование железнодорожного состава проектом предусматривается тоже 10 часов, так как заказчики и компании-перевозчики финансово заинтересованы в ускорении этих процессов. Аналогов проекту на сегодняшний день в Татарстане нет», – сообщили в компании.

Погрузка зерна на корабль будет происходить не более 10 часов, в то время как в среднем на это уходит 3-4 дня Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Ожидается, что за 10 лет реализации проекта общая сумма поступлений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составит 1,2 млрд рублей. В федеральный бюджет поступления составят 615 млн рублей, а в бюджет республики – 493 млн рублей.

«В республике есть элеваторы, но они построены в 1940-1950-х годах, поэтому сейчас не соответствуют требованиям»

Как рассказал депутат Госсовета РТ, который в прошлом занимал должность заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РТ, Тахир Хадеев, дополнительные элеваторы необходимы, поскольку в республике активно развито птицеводство и животноводство.

Тахир Хадеев: «Элеваторы нужны всегда. Ведь мы не только выращиваем зерно, нам еще его надо хранить. Нужно соблюдать обязательный режим хранения зерна» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Элеваторы нужны всегда. Ведь мы не только выращиваем зерно, нам еще его надо хранить. Нужно соблюдать обязательный режим хранения зерна. Тогда оно сохранится до трех лет. Когда зерно хранится в элеваторе, его можно продавать и вести работу по глубокой переработке. Республика потребляет порядка полмиллиона тонн зерна», – отметил он.

По его словам, в республике есть элеваторы, но они построены в 1940-50-х годах, поэтому сейчас не соответствуют требованиям.

«Нам очень нужны мощные элеваторы, потому что это наше слабое звено. Те элеваторы, которые имеют большие емкости, не соответствуют сегодняшним стандартам. Они приспособлены для маленьких машин», – сказал Хадеев.

Элеваторы Татарстана в основном построены в 1940-50-х годах, поэтому сейчас не соответствуют требованиям Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Проект принесёт в бюджет полмиллиарда за 10 лет

Аналогичного мнения придерживается председатель Ассоциации фермерских хозяйств Татарстана Камияр Байтемиров. Он уверен, что этот проект для республики очень важен, поскольку принесет бюджету 493 млн рублей за 10 лет.

«Республика нуждалась в таком элеваторе, потому что технически оснащенных по возможностям продвижения продукции аналогов в регионе нет. В республике есть элеваторы, но такой логистики, чтобы рядом была вода, железная дорога и федеральная трасса, у нас нет. Если судить по логистике, то выбрано хорошее месторасположение», – отметил он.

Камияр Байтемиров уверен, что этот проект для республики очень важен, поскольку принесет бюджету 493 млн рублей за 10 лет Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По его словам, появление элеваторного комплекса позволит диверсифицировать экономику Зеленодольского района, которая во многом зависит от оборонных предприятий. «Это масштабный проект для Татарстана. Это инвестиционный проект, при котором группа компаний «Август-Агро» создаст присущую им систему: они вкладывают заработанные здесь средства в местную агломерацию, которая будет способствовать развитию Зеленодольского района и занятости людей. Этот проект будет иметь множество значений», – заключил Байтемиров.

«Более 70% хранилищ в России были построены еще во времена СССР»

Зампредседателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК Марина Петрова объяснила, что дефицит современных элеваторных комплексов и нестабильная ситуация с логистикой после начала спецоперации на Украине требуют дополнительных хранилищ зерна, позволяющих сохранить урожай.

Более 70% хранилищ в России были построены еще во времена СССР, поэтому возникает потребность в современных элеваторах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«На данный момент более 70% хранилищ в России были построены еще во времена СССР, поэтому возникает потребность в современных элеваторах. На долю же современных элеваторов приходится порядка 1/4 объемов российского зерна», – сказала она.

По ее словам, элеваторный проект не говорит о быстрой окупаемости. «Безусловно, строительство элеваторов – это существенные инвестиции и длительные сроки окупаемости, а значит, нужно исходить из эффективности проекта. В сложившейся ситуации стоит рассмотреть варианты дополнительной господдержки, такие как компенсация CAPEX, льготное кредитование», – заключила она.

«Маленькие элеваторы нужны в каждом хозяйстве»

Депутат Госсовета по РТ Тахир Хадеев считает, что Татарстану необходимы не только крупные элеваторные комплексы, но и небольшие современные хранилища зерна в каждом районе республики.

«Честно говоря, маленькие элеваторы на 5-10 тыс. тонн должны быть в каждом хозяйстве. Например, человек мог бы перевезти зерно в микроэлеватор и оставить храниться. Это помогло бы не потерять время на транспортировку. Затем при окончании полевых работ перевезти его», – сказал он.

Татарстану необходимы не только крупные элеваторные комплексы, но и небольшие современные хранилища зерна в каждом районе республики Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По мнению эксперта, это поможет сократить время перевозки. Кроме того, он добавил, что элеваторы должны быть кооперативные. «Нужно, чтобы элеваторы были кооперативные. Так люди смогут получать необходимые сорта зерновых. Например, для ведения растениеводства. Но цены там должны быть на 15-20% ниже, потому что покупателем был бы оптовик», – сказал он.

«Август» – крупнейшая российская компания по разработке и производству химических средств защиты растений. Была создана в 1990 году, располагает 60 представительствами в регионах России и владеет банком сельхозземель, общая площадь которых превышает 200 тыс. га. В производственную базу компании входят четыре завода, расположенных в Татарстане, Чувашии, а также в Беларуси и в Китае. В «Августе» создан собственный научно-исследовательский центр, специалисты которого разработали свыше 100 новых рецептур и получили более 40 патентов на изобретения.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»