В странах БРИКС выступили за расчеты в нацвалютах и уход от доллара, сказал Чебесков

Недавно в Сан-Паулу в Бразилии прошла встреча министров финансов и глав ЦБ БРИКС, на которой большинство стран-участников выступили за уход от доллара, отметив и переход к расчетам в национальных валютах. Об этом заявил замминистра финансов России Иван Чебесков. Спикер подчеркнул, что данный вопрос стал очень актуальным во время обсуждения.

«Большинство стран говорили о том, что расчеты в нацвалютах — это то, что нужно странам БРИКС. Мы уже большая семья БРИКС, состоящая из 10 стран. Большинство стран поддерживали то, что нужно выстраивать и новые механизмы проведения расчетов, и делились опытом развития цифровых валют центральных банков, делились опытом построения платформ и участия в пилотах различных платформ», — цитирует Чебескова РИА Новости.

Он добавил, что участники встречи хорошо откликнулись на предложение ввести независимые механизмы расчетов в национальных валютах. По мнению большинства, это поможет увеличить торговый оборот и укрепить экономические связи.

Напомним, саммит стран БРИКС пройдет в столице РТ в октябре 2024 года. Город должен принять 17 тыс. гостей. Причем из бюджета Республики Татарстан выделено 17 млрд рублей на ремонт и озеленение дорог, замену инженерных сетей, установку подъемных платформ на пешеходных переходах, реставрацию фасадов зданий.