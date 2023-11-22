В столкновении поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек

По предварительным данным, в столкновении пассажирского поезда с маневровым локомотивом в Ульяновской области пострадали 25 человек, сообщают в РЖД.

Напомним, столкновение произошло сегодня в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги.

Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, отметили в РЖД.

Фото: © Приволжская транспортная прокуратура

«По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», – указано в Telegram-канале компании.

В свою очередь Ульяновская транспортная прокуратура организовала проверку.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.