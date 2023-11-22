Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В столкновении поездов в Ульяновской области пострадали 25 человек
По предварительным данным, в столкновении пассажирского поезда с маневровым локомотивом в Ульяновской области пострадали 25 человек, сообщают в РЖД.
Напомним, столкновение произошло сегодня в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги.
Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось, отметили в РЖД.
«По предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь», – указано в Telegram-канале компании.
В свою очередь Ульяновская транспортная прокуратура организовала проверку.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников