В Ульяновской области лоб в лоб столкнулись пассажирский и маневровый поезда

Пассажирский поезд и маневровый локомотив столкнулись в Ульяновской области, сообщают в Центральном МСУТ СКР.

В ведомстве отметили, что столкновение произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги. По предварительным данным жертв нет. Схода поездов также не допущено.

В следственном управлении организовано проведение доследственной проверки.

На месте работают следователи, криминалисты и сотрудники экстренных служб. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.