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В Ульяновской области лоб в лоб столкнулись пассажирский и маневровый поезда
Пассажирский поезд и маневровый локомотив столкнулись в Ульяновской области, сообщают в Центральном МСУТ СКР.
В ведомстве отметили, что столкновение произошло в районе 962 километра Куйбышевской железной дороги. По предварительным данным жертв нет. Схода поездов также не допущено.
В следственном управлении организовано проведение доследственной проверки.
На месте работают следователи, криминалисты и сотрудники экстренных служб. Проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
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