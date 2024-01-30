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В столкновении автобуса с фурой в Татарстане пострадали десять человек
В результате столкновения автобуса и грузового автомобиля на трассе Казань- Ульяновск пострадало 10 человек. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РТ.
Напомним, сегодня в Верхнеуслонском районе РТ водитель вахтового автобуса «ПАЗ», в салоне которого находилось 10 пассажиров, врезался в стоящий грузовой автомобиль Mercedes. На место оперативно прибыли две бригады скорой медицинской помощи.
«Троим пациентам помощь оказали на месте. Семь человек в состоянии средней тяжести были эвакуированы в Городскую клиническую больницу №7 Казани. Трое из них были госпитализированы в отделение травматологии, оперативное вмешательство не потребовалось», – отметили в министерстве.
Четырех пациентов осмотрели медики, их отпустили на амбулаторное лечение. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь
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