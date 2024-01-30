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На трассе под Казанью вахтовый автобус въехал в стоящую фуру
Сегодня на 24-м км автодороги Казань-Ульяновск произошло серьезное ДТП с участием фуры и вахтового автобуса. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.
Как выяснилось, водитель вахтового автобуса «ПАЗ», в салоне которого находилось 10 пассажиров врезался в стоячий грузовой автомобиль Mercedes.
«Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», – отметили в ведомстве.
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