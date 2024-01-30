На трассе под Казанью вахтовый автобус въехал в стоящую фуру

Сегодня на 24-м км автодороги Казань-Ульяновск произошло серьезное ДТП с участием фуры и вахтового автобуса. Об этом «Татар-информу» сообщили в Госавтоинспекции Татарстана.

Как выяснилось, водитель вахтового автобуса «ПАЗ», в салоне которого находилось 10 пассажиров врезался в стоячий грузовой автомобиль Mercedes.

«Информация о количестве пострадавших уточняется. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции», – отметили в ведомстве.