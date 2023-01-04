В столице Татарстана временно прекращено движение троллейбусов №6 и 9

В Казани приостановлено движение троллейбусов по маршрутам №6 и 9. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Причиной приостановки движения стало отключение электричества для проведения аварийно-восстановительных работ на участке от улицы Авангардная до улицы Тульская, пояснили на предприятии.

Кроме того, трамваи, следующие по маршруту №7, идут от остановки «Ж/д вокзал» по проспекту Ямашева до остановки «Ветеринарная академия», а затем в обратном направлении после разворота на петле «Халитова-2».

Соответственно, на участке от остановки «Ул. Академика Арбузова» по проспекту Победы до остановки «Ул. Глазунова» движение трамваев маршрута №7 прекращено на время — до завершения аварийно-восстановительных работ.

Upd. (21.17): К 20.55 движение трамвая №7 и троллейбусов №6 и 9 было возобновлено.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани приостановлено движение трамваев по маршруту №5.