В Казани приостановлено движение трамваев по маршруту №5

В столице Татарстана приостановлено движение трамваев по маршруту №5 на участке от остановки «Ул. Глазунова» до остановки «Ж/д вокзал». Об этом сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».

Причиной приостановки движения стало повреждение контактной сети на перекрестке улиц Тульская и Авангардная, сейчас там ведутся аварийно-восстановительные работы.

Работники предприятия «прикладывают максимальные усилия, чтобы устранить повреждения контактной сети и восстановить движение в кратчайшие сроки, на месте работают две аварийные бригады», отметили в МУП.

Ориентировочное время приостановки движения — 90 минут, до 20.15. «Метроэлектротранс» принес казанцам извинения за временные неудобства и попросил заблаговременно планировать свой маршрут.