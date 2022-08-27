В столице Татарстана состоится перформанс с чтением стихов «Голоса Казани»

Сегодня в столице Татарстана состоится театрализованный перформанс «Голоса Казани — Казан тавышлары». На балконах здания мэрии актеры ведущих городских театров прочитают стихотворения на русском и татарском языках. Перформанс начнется в 20 часов у здания №3 по улице Кремлевская, напоминает портал kzn.

Накануне прошла генеральная репетиция события. Помимо российской актрисы театра и кино Екатерины Климовой, для жителей и гостей столицы Татарстана выступят актеры театров Камала, Качалова, Тинчурина, Казанского ТЮЗа и Татарского ТЮЗа имени Кариева, а также актер Камерного театра Череповца Игорь Горчаков. Будут читать стихи народные артисты РТ Искандер Хайруллин, Илья Славутский и Елена Ряшина, заслуженные артисты РТ Рамиль Вазиев, Ирек Хафизов и Лейсан Файзуллина.

Для чтения отобраны произведения поэтов, чье творчество так или иначе связано с Казанью. Прозвучат стихи Владимира Маяковского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Мударриса Аглямова, Николая Заболоцкого, Рената Хариса, Эльмиры Зейналовой, Лилии Гибадуллиной, Натальи Тарвердян, Равиля Бухараева, Розы Кожевниковой, Алексея Остудина, Сергея Малышева, Рузаля Мухамметшина, Йолдыз Миннуллиной и Резеды Губаевой.

Одновременно будет обеспечивать музыкальное сопровождение оркестр Центра современной музыки Губайдуллиной под управлением заслуженной артистки РТ Анны Гулишамбаровой. Предусмотрено и световое маппинг-шоу на стенах здания мэрии, о чем сообщал «Татар-информ».

Режиссерами перформанса стали народный артист РТ Радик Бариев и заслуженная артистка РТ Татьяна Старикова, в качестве автора сценария выступила Резеда Губаева, рассказали в отделе по реализации национальной политики в области языковой культуры исполкома Казани.