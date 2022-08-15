Актриса Екатерина Климова в рамках перформанса прочитает стихи с балкона казанской мэрии

Российская актриса театра и кино Екатерина Климова вместе с коллегами из театров столицы Татарстана прочитает стихи с центрального балкона казанской мэрии в рамках предстоящего поэтического перформанса «Голоса Казани / Казан тавышлары». Об этом на деловом понедельнике рассказала заместитель главы исполкома Казани Гузель Сагитова.

Она отметила, что событие состоится вечером 27 августа — чтение стихов будет сопровождать световое маппинг-шоу на стенах здания мэрии.

«Перформанс состоится под сопровождение оркестра "Новая музыка", выступать на татарском и русском языках будут актеры театров Камала, Тинчурина, Качалова, ТЮЗа и ТЮЗа имени Кариева. Также зрителям покажут видеомаппинг-шоу — стены здания украсят разноцветные огни и сказочные картинки. Шоу начнется в 20 часов», — поделилась подробностями грядущего события Гузель Сагитова.