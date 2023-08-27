В столице Татарстана прошли «Голоса Казани» с участием Ольги Кабо

Фото: kzn.ru

В субботу вечером в столице Татарстана состоялся музыкально-поэтический перформанс «Голоса Казани — Казан тавышлары», в котором приняла участие заслуженная артистка России Ольга Кабо. Артисты читали стихи с балконов здания администрации города, сообщает пресс-служба мэрии.

Выступления сопровождала живая музыка, визуальную составляющую обеспечивало яркое видеомэппинг-шоу. Перформанс собрал достаточно большое количество зрителей из числа жителей и гостей Казани.

Фото: kzn.ru

Открыло вечер выступление камерного оркестра La Primavera, который исполнил несколько лиричных композиций. Затем на балконе появилась маленькая девочка — одна из главных героинь перформанса.

Согласно сюжету, девочка живет в небольшом доме большого города, находящегося на Голубой планете в галактике Млечный Путь. Героиня мечтает встретиться с Маленьким принцем и поэтому каждый вечер выходит на балкон и вглядывается в звездное небо. Ее товарищем становится умеющий разговаривать Казанский кот — вместе они рассуждают на вечно актуальные темы существования в этом мире.

К развитию темы подключились артисты, которые прочитали с балконов стихотворения Иосифа Бродского, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Николая Рубцова, Хади Такташа и других русских и татарских поэтов.

Фото: kzn.ru

Произведения ряда поэтесс Серебряного века прочитала Ольга Кабо. Она оценила замысел создателей перформанса — ведь, по ее мнению, любое упоминание добра и любви в том или ином тексте можно соотнести с повестью Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».

«Сцена на балконе мэрии Казани — это здорово. Здесь думающая публика, Казань — театральный город. Я люблю филармонию, симфонический оркестр, поэтому любая поездка сюда — всегда событие, радость и любовь», — призналась заслуженная артистка РФ, добавив, что согласилась на участие в событии не задумываясь.

Постановка завершилась тем, что девочка все-таки дождалась встречи с Маленьким принцем, потому что поняла — он живет в каждом человеке, если не забывать мечтать, верить и любить. Финальным моментом перформанса стало совместное выступление артистов с песней «Маленький принц».

Фото: kzn.ru

Автор сценария перформанса — Резеда Зайниева, режиссер — заслуженная артистка РТ Татьяна Старикова. La Primavera выступил под управлением художественного руководителя и дирижера оркестра Рустема Абязова. О том, какие именно актеры и певцы согласились присоединиться к мероприятию, ранее сообщал «Татар-информ». Помимо них, участницей перформанса стала воспитанница детской татарской театральной студии «Апуш».

Перформанс «Голоса Казани — Казан тавышлары» проводится начиная с 2021 года. Он открывает череду мероприятий, посвященных празднованию Дня города и Дня Республики Татарстан.