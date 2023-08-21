Специальной гостьей «Голосов Казани» станет Ольга Кабо

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В столице Татарстана в субботу, 26 августа, уже в третий раз будет организован перфоманс «Голоса Казани — Казан тавышлары». Специальной гостьей события станет заслуженная артистка России Ольга Кабо, рассказала на деловом понедельнике в мэрии заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.

«<…> в третий раз пройдет уникальный перфоманс „Голоса Казани“ <…> Местом проведения традиционно станет улица Кремлевская: на балконах здания мэрии артисты казанских театров прочитают стихи на русском и татарском языках», — отметила докладчица.

«В этом году мы приглашаем всех в музыкально-поэтическое путешествие по следам Маленького принца (героя одноименной повести Антуана де Сент-Экзюпери — прим. Т-и), которое поведает трогательную историю о мечте, любви и дружбе», — пояснила она.

Стихотворения прочтут, в частности, народные артисты РТ Искандер Хайруллин и Зульфия Валеева, заслуженные артисты РТ Дилюс Хузяхметов, Алсу Каюмова, Рамиль Вазиев, Динар Хуснутдинов и другие.

Кроме того, в перфомансе окажутся задействованы заслуженные артисты РТ Эльмира Калимуллина, Ильнар Миранов, Илюса Хузина, Игорь Горчаков, Дина Закирова, Анастасия Макарова и другие. Выступления будут сопровождаться красочным видеомэппинг-шоу.

«Вечер начнется в 20.00 с выступления камерного оркестра La Primavera. Само театральное действо [начнется] в 20.30», — уточнила Сагитова.

В этот же день на улице Марджани пройдет фестиваль новой татарской культуры «Печэн базары», который организует Всемирный форум татарской молодежи.