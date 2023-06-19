В столице Татарстана частично перекроют движение по улице Фучика

На улице Фучика в Казани на время частично ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

С 21 июня по 11 июля для движения окажутся закрыты проезжая часть и тротуар по улице Фучика в месте пересечения с улицей Минская в сторону улицы Ломжинская.

Причиной временных неудобств станут работы по строительству трассы тепловода, пояснили в Комитете внешнего благоустройства исполкома города.

Жителей и гостей Казани просят заранее выбирать маршруты передвижения и следовать установленным временным дорожным знакам.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что из-за работ на сетях тепловода ограничат движение по улицам Фучика и Сафиуллина.