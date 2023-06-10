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Руc Тат
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Общество 10 июня 2023 10:14

В Казани из-за работ на сетях тепловода ограничат движение по Фучика и Сафиуллина

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В Казани временно ограничат движение по улицам Юлиуса Фучика и Сафиуллина. Временные трудности связаны с работами на сетях тепловода, пояснили в Комитете внешнего благоустройства городского исполкома.

С 6 по 16 июля будет перекрыта проезжая часть от улицы Юлиуса Фучика, возле дома №50, и в направлении движения от Сафиуллина в сторону ул. Рихарда Зорге.

Второй этап работ также будет вестись на этом участке и проходить с 17 по 27 июля.

#ограничение движения
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