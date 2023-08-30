Благоустроенные ко Дню города дворы в Казани адаптировали для слабовидящих

Фото Даниила Шведова

Открывшиеся сегодня после благоустройства дворы по ул.Серова, 3 и ул.Шамиля Усманова, 33 и 35 в Московском районе Казани адаптировали для слабовидящих. К работе над проектом привлекли специалистов «Всероссийского общества слепых» и руководителя «Республиканского центра социальной реабилитации слепых и слабовидящих» Антона Агафонова, сообщает пресс-служба Института развития городов РТ.

Напомним, в церемонии открытия дворов сегодня приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

Для прогулок слабовидящих и слепых людей во дворе проложили круговой тротуар, установили желтые ограждения у входных групп и вдоль проезжей части, тактильную мнемосхему. Чтобы слепым и слабовидящим было удобнее ориентироваться, один борт с правой стороны тротуара проектировщики сделали выше – это нужно для фиксации тростью по пути.

Фото Даниила Шведова

При проектировании двора сотрудники «Института развития городов Татарстана» учитывали близость расположения объектов социальной и торговой инфраструктур, таких как общественный центр «Всероссийское общество слепых», реабилитационный центр, торговый центр, мечеть «Ярдем», школа и другие. Было также предусмотрено комплексное развитие дворовой̆ территории и пешеходная связь внутри него. Теперь до школы или торгового центра жители могут пройти через двор по единой пешеходной сети тротуаров.

Также проектировщики позаботились о зеленом каркасе квартала: при обновлении двора они сохранили ценные сорта деревьев, в том числе берез и сосен.

В работу над улучшением придомовой территории включились представители управляющей организации. С привлечением дополнительных средств высадили деревья и кустарники, а также выполнили ремонт фасадов, входных групп, отмосток жилых домов № 33, 35 по ул. Шамиля Усманова и № 3 по ул. Серова, заменили подъездные окна. Теперь во дворе по улицам Серова, д.3, Шамиля Усманова, д.33, 35 можно безопасно и комфортно проводить время в любое время суток.

Напомним, масштабная программа по благоустройству дворов в республике была запущена по инициативе Минниханова в 2019 году. За время ее реализации в республике благоустроят около 7 тыс. объектов.