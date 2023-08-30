news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 30 августа 2023 12:34

«В лучшую сторону семимильными шагами»: Минниханов открыл в Казани обновленный двор

Скопировать ссылку
«В лучшую сторону семимильными шагами»: Минниханов открыл в Казани обновленный двор
Фото: пресс-служба Раиса РТ

В Казани сегодня в честь Дня Республики и города открыли обновленный по республиканской программе двор по ул.Серова, 3. В церемонии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр города Ильсур Метшин.

«Приятно, когда мы приезжаем в обустроенный двор. Мы будем стремиться, чтобы наш город и республика с каждым годом становились все краше», — сказал руководитель республики, обращаясь к жителям.

Он отметил, что своему внешнему облику Казань обязана труду горожан и предприятий, и поздравил жителей с праздником.

«Самое главное – чтобы вы могли наслаждаться и радоваться тому, что у нас есть. Здоровья вам, процветания и чтобы все было хорошо», — сказал Минниханов.

Метшин отметил, что в этом году в республике благоустроили уже 1,8 тыс. дворовых территорий по программе, которая реализуется по инициативе Раиса РТ. «Мы приезжали к вам, когда начинались работы, видели и контролировали их ход. Но самыми главными контроллерами были вы, за что мы вам благодарны», — обратился к жителям двора Метшин.

Он отдельно поблагодарил Минниханова за многочисленные программы по ремонту и строительству общественных пространств, объектов образования, культуры и здравоохранения, которые меняют жизнь людей в лучшую сторону.

«Понятно, что объем несделанного всегда больше, чем надо, но Казань меняется в лучшую сторону семимильными шагами, за что спасибо вам», — сказал мэр города.

#наш двор #Рустам Минниханов #день города казани #день республики татарстан #Казань #Ильсур Метшин
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное