В Старом Заинске открыли мемориальную доску участнику СВО

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

В Старом Заинске прошла церемония открытия памятной доски в честь Владимира Валерьевича Апполонова – участника специальной военной операции, погибшего ровно год назад. Мемориальная табличка появилась на стене дома, где живет мать бойца, Надежда Семеновна.

На мероприятии присутствовали заместитель главы Заинска Сергей Максимов, родные и близкие военнослужащего – мама, вдова Алсу Леноровна, дочка Ангелина.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Уважаемая Надежда Семеновна, родные и близкие. Сегодня мы открываем доску в память о нашем защитнике Отечества. Владимир Валерьевич отдал жизнь за мир, за безопасность нашей страны. Пусть эта доска напоминает о его мужестве, преданности Родине. Мы обязаны сохранить память о его подвиге», – отметил Сергей Максимов.

Владимир Апполонов родился 28 июля 1992 года в Заинске. В 2010-2011 годах проходил срочную службу, а в сентябре 2023 года подписал контракт и стал стрелком войсковой части №51854 в зоне СВО.

По словам близких, он принял это решение осознанно – хотел поддержать друга Михаила, мобилизованного ранее.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

«Мы пытались отговорить его. Даже Миша, его друг, уговаривал не идти – говорил, что там тяжело. Один раз нам удалось остановить его. Но спустя год он всё равно пошел», – вспоминает мама, Надежда Семеновна.

Алсу Леноровна вспоминает, как Владимир целенаправленно шел к своему решению, не поддаваясь на уговоры.

«Он всегда стоял на своем. Когда я везла его в военкомат, он зашел в здание, а я в машине молилась, чтобы передумал. Но изменить его мнение было невозможно», – рассказала она.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Близкие вспоминают Владимира как жизнерадостного, отзывчивого, надежного человека. В юности он рано начал работать, помогал семье, имел много друзей и хобби. Алсу говорит, что встреча с ним изменила ее жизнь.

«Он дал мне опору, научил не бояться тратить на себя, верить в себя. Я ему за многое благодарна», – поделилась женщина.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Во время службы Владимир получил два ранения – в бок и в руку. Несмотря на это, продолжал спасать товарищей под обстрелами. По словам матери, сослуживцы до сих пор на связи с ней.

«Он спасал других. Самыми важными считались те, кто вытаскивал раненых. Он это делал. Его уважали. Он был первым – не отсиживался, не трусил», – поделилась мама героя.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Владимир шутил, что «дроны не догонят – я быстрее бегаю», и, действительно, сослуживцы отмечали его выносливость и храбрость. При этом бойцы знали друг друга только по позывным – в целях безопасности. Один из сослуживцев сообщил матери о его гибели.

Второго июля 2024 года, выполняя боевую задачу, Владимир Апполонов погиб, оставшись верным воинской присяге. Простились с ним 7 июля в ДК «Энергетик». Похоронили бойца со всеми воинскими почестями на кладбище поселка Мирный.

«Я не верила. Даже когда сообщили официально – всё равно не верила. Ждала, что вернется. Он мне снился долго… и сейчас снится», – говорит Алсу. Она осталась с двумя детьми.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

После гибели Владимира его друг Руслан заключил контракт и ушел на специальную военную операцию, чтобы отомстить за товарища.

Дом Надежды Семёновны украшает российский флаг. В день открытия доски она встречала гостей в футболке с надписью «Мама героя».

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Женщина говорит, что гордится сыном, несмотря на боль утраты: «Нельзя прятаться в такое время. Если зовет долг – нужно идти. Нужно сражаться», – выразила уверенность она.

Владимир Апполонов посмертно награжден орденом Мужества и медалью «За храбрость» II степени.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной

Ранее. в начале марта этого года, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России (сейчас их число увеличилось – прим. Т-и), семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Айгуль Яруллиной