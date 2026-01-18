news_header_top
Общество 18 января 2026 19:37

Для создания новых маршрутов и аудиогидов в Старо-Татарской слободе ищут партнеров

Старо-Татарская слобода продолжает развивать туристическую инфраструктуру, и сейчас специалисты находятся в поиске спонсоров и финансовых партнеров для создания новых маршрутов и аудиогидов. Об этом «Татар-информу» рассказала директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи.

Напомним, к саммиту БРИКС в слободе планировали создать новые маршруты общей протяженностью до 10 км и запустить аудиогиды по 20 уникальным сценариям на русском, татарском, английском и языках стран объединения.

«Мы продолжаем работу над этим проектом и в настоящий момент находимся в поиске спонсоров и финансовых партнеров, которые готовы принять в нем участие и поддержать его реализацию. Мы будем рады интересу к этому проекту со стороны потенциальных партнеров», – отметила Табакчи.

Подробнее о том, как живет и развивается Старо-Татарская слобода, какие новые объекты и культурные проекты привлекают туристов и жителей Казани к историческому центру – в материале «Элина Табакчи об историческом центре Казани: «Старо-Татарская слобода – кладезь истории».

