Элина Табакчи: «Хочется, чтобы люди глубже проникали в ткань Старо-Татарской слободы»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Осколок Казанского ханства, сохранившийся до наших дней»

– Элина Эрнестовна, о префектуре Старо-Татарской слободы в целом известно достаточно много, но деятельность именно МБУ «Историческая среда» не так широко представлена в информационном пространстве. Чем занимается учреждение, каковы его ключевые функции и основные направления работы? И с учетом того, что МБУ существует, насколько известно, меньше десяти лет, какие главные итоги этого периода вы бы выделили?

– МБУ «Историческая среда» является подведомственным учреждением префектуры «Старый город» при мэрии Казани. Наша основная цель – комплексное развитие территории, входящей в префектуру «Старый город». Речь идет не только о Старо-Татарской слободе, но также об исторической деревне Плетени и Новой Татарской слободе.

В широком смысле это исторический центр, исторический пласт Казани.

Под комплексным развитием мы понимаем инвестиционную и туристическую привлекательность, событийное наполнение, наполнение смыслами. Самое главное – сохранение и актуализация историко-культурного наследия территории, как материального, так и нематериального.

– Все же хотелось бы акцентировать внимание именно на Старо-Татарской слободе. Мэр Казани Ильсур Метшин неоднократно отмечал, что еще 10–12 лет назад эта территория находилась фактически в состоянии руин, а сегодня это одно из самых красивых и узнаваемых городских пространств. Казань – исторический город с большим количеством аутентичных мест. В чем, на ваш взгляд, уникальная ценность именно Старо-Татарской слободы для города и его жителей?

– Мы много работаем с историками и краеведами. Мне очень понравилось выражение одного из историков – Надежды Александровны Секретовой. Она называла Старо-Татарскую слободу «осколком Казанского ханства, сохранившимся до наших дней».

Это огромная историческая ценность. На самом деле, казалось бы, небольшая территория является настоящим кладезем истории и культурного наследия. И это то, что мы должны не просто чтить и помнить, но и развивать, поддерживать, уметь ценить, сохранять и передавать следующим поколениям.

«На самом деле, казалось бы, небольшая территория является настоящим кладезем истории и культурного наследия» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Слобода «заговорит» воспоминаниями ее жителей

– Конец года – традиционное время подведения итогов (интервью записывалось в конце 2025 года, – прим. Т-и). Какие результаты работы МБУ «Историческая среда» в уходящем году вы считаете наиболее значимыми?

– Я вступила в должность в январе 2024 года, и, наверное, корректнее подвести итоги не только уходящего года, но и в целом двух лет работы новой команды МБУ «Историческая среда».

Наша первоочередная задача заключалась в том, чтобы объединить стейкхолдеров территории: разные сообщества, представителей бизнеса, застройщиков, историков, местных жителей, туристов – всех, кто заинтересован в Старо-Татарской слободе и ее развитии.

То, чего нам удалось достичь, – это выстроить и продолжать выстраивать своего рода карту стейкхолдеров территории, наладить с ними взаимодействие и реализовывать различные совместные проекты.

Еще одним большим достижением стала возможность издать книгу об истории Старо-Татарской слободы – благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова и мэра Казани Ильсура Раисовича Метшина. Книга будет рассказывать не просто об истории территории, она «заговорит» голосами и воспоминаниями ее жителей, старожилов, потомков великих династий, которые здесь проживали.

Задача книги – вызвать читательский интерес не только у тех, кто уже увлечен татарской культурой или историей Старо-Татарской слободы, но и у людей, которые ранее не уделяли ей достаточного внимания. Мы хотим пробудить исследовательский интерес, побудить читателя погрузиться дальше и глубже в историю татарской городской культуры.

– Ранее сообщалось, что к саммиту БРИКС на территории префектуры планировалось создание новых экскурсионных маршрутов общей протяженностью до 10 километров, а также запуск аудиогидов по 20 уникальным сценариям на русском, татарском, английском языках и языках стран БРИКС. Удалось ли реализовать эти планы и в каком объеме?

– Мы продолжаем работу над этим проектом и в настоящий момент находимся в поиске спонсоров и финансовых партнеров, которые готовы принять в нем участие и поддержать его реализацию. Мы будем рады интересу к этому проекту со стороны потенциальных партнеров.

«За последние годы действительно наблюдается значительный рост посещаемости Старо-Татарской слободы, что отмечают и Комитет по развитию туризма города, и префектура» Фото: © «Татар-информ»

«Мы на этапе проектирования и разработки проектно-сметной документации по дому Марджани»

– В августе на одном из деловых понедельников в мэрии вы говорили, что Старо-Татарскую слободу на тот момент года посетили уже более миллиона туристов. Какова ситуация сейчас – какую цифру прогнозируете по итогам года?

– Хороший вопрос. Думаю, что эта цифра будет значительно выше, поскольку Старо-Татарская слобода традиционно является одной из точек притяжения в период новогодних каникул и праздничных дней. Поэтому ожидаю, что показатель существенно вырастет.

За последние годы действительно наблюдается значительный рост посещаемости Старо-Татарской слободы, что отмечают и Комитет по развитию туризма города, и префектура. Этому, безусловно, способствуют новые проекты, строительство объектов и восстановление исторических памятников, которые для нас имеют особую ценность.

– Как жители города, мы видим, что летом на улицах префектуры действительно очень много людей. Но зимой поток посетителей наверняка меньше. Хотелось бы узнать, какие активности проводятся в холодный сезон для привлечения людей на территорию. И, конечно, интересно узнать о новогодних мероприятиях.

– 19 декабря у нас состоялось праздничное открытие новогодней елки. Мы совместно с префектурой «Старый город» пригласили всех желающих принять участие.

В новогодние каникулы наши партнеры – Дирекция парков и скверов города – также подготовили программы на набережной озера Кабан.

– Какие объекты Старо-Татарской слободы, по вашим наблюдениям, сегодня наиболее популярны у туристов и самих казанцев? Меняется ли этот интерес со временем?

– Самым популярным объектом, конечно, является улица Каюма Насыри – это настоящая туристическая точка притяжения.

Но нам очень хотелось бы, чтобы жители и гости Казани проникали глубже в ткань Старо-Татарской слободы, в городскую структуру этой территории. Помимо улицы Каюма Насыри здесь есть множество других важных исторических объектов и памятников, не менее значимых и интересных для посещения.

В этом направлении мы совместно с префектурой, Институтом развития города Казани и Фондом развития городов работаем над возможностью расширения маршрутов и географии пребывания. Говоря архитектурным языком, создаем «прострелы», чтобы гостям слободы было комфортнее проникать в территорию дальше и глубже.

«Дом Марджани находится в нашем ведении. В наших планах – создать здесь культурно-просветительское пространство, где люди смогут находить интересные занятия и увлечения» Фото: © «Татар-информ»

– Старо-Татарская слобода тесно связана с именем Шигабутдина Марджани, там есть его дом. Какова сейчас ситуация с этим объектом? Насколько он популярен среди туристов и каково его состояние в целом?

– Этот объект находится в нашем ведении. Сейчас мы на этапе проектирования и разработки проектно-сметной документации по дому Марджани совместно с «Татинвестгражданпроектом» (ТИГП).

Мы очень надеемся получить финансирование на строительные и ремонтные работы в следующем году. Это особенно важно, так как Казань в 2026-м будет носить статус культурной столицы исламского мира. Шигабутдин Марджани – выдающаяся и значимая личность не только для Казани и татар, но и для мусульман всего мира. Многие гости из арабских стран и Турции интересуются этим объектом, хотят побывать в мечети Марджани и увидеть дом, где он проживал.

В наших планах – создать здесь культурно-просветительское пространство, где люди смогут находить интересные занятия и увлечения, участвовать в творческих образовательных лабораториях, изучать татарский язык и в целом сделать этот дом новой точкой притяжения в Старо-Татарской слободе.

«Дом-музей купца Муллина стал новой точкой притяжения. Это замечательное место, управлением которым занимается наш друг Марсель Зарипов» Фото: © «Татар-информ»

Дом-музей купца Муллина – новая точка притяжения

– В своем выступлении на деловом понедельнике вы упоминали также проекты «Тамырлар» и Дом-музей купца Муллина. Планируете ли вы и дальше развивать сотрудничество с предпринимателями при создании историко-культурных объектов? Какие требования для вас принципиальны, чтобы такие бизнес-проекты органично вписывались в историческую среду Казани?

– Да, действительно, в 2025 году также перезапустился Дом-музей купца Муллина, который стал новой точкой притяжения. Это замечательное место, управлением которым занимается наш друг Марсель Зарипов.

Вместе с единомышленниками и партнерами они создали пространство, где можно познакомиться с купеческим периодом Старо-Татарской слободы: примерить костюмы, увидеть уникальные антикварные предметы быта татарских купцов. Мы также проводим там совместные мероприятия, включая лекции об истории слободы.

Одним из ключевых проектов этого года стал цикл лекций, разработанный совместно с Институтом истории имени Марджани Академии наук Татарстана, – «Тартария: Код нации». Цикл состоял из девяти встреч с историками и краеведами, которые проходили в разных локациях, в том числе в необычных для посещения местах Старо-Татарской слободы.

Цель этих встреч – помочь сформировать структуру современных представлений об истории, культуре татарского народа, обсудить мифы и стереотипы, рассказать, что думают современные эксперты, и показать, как наука отвечает на смену парадигм.

Курировала проект историк-культуролог, наш друг Энже Дусаева. Мы получили большой отклик и интерес у жителей Казани и планируем повторить курс лекций в следующем году, расширив тематику. Дом Муллина является нашим важным партнером и помощником, поскольку здесь можно проводить лекции в уютной атмосфере татарского домашнего уюта, что добавляет им особого антуража.

– Минувшим летом в республике широко реализовывались проекты «Лето в Татарстане» и «Күрше фест», часть мероприятий прошла и на территории Старо-Татарской слободы. Как вы оцениваете эффект этих проектов именно для слободы – с точки зрения вовлеченности горожан и туристического потока?

– Под эгидой большого проекта «Лето в Татарстане» мы разработали локальный проект «Лето в Слободе» – летнюю программу для жителей и гостей территории. Каждую неделю проходили различные активности: арт-пленэры, мастер-классы по кожевенному мастерству, шахматы, а также зумба на сцене Старо-Татарской слободы на улице Каюма Насыри.

Нам было приятно видеть, что регистрация на мероприятия заполнялась очень быстро. Люди проявляли большой интерес к разнообразным активностям, интеллектуальному и развлекательному досугу, к качественным городским мероприятиям, доступным каждому.

«У нас большие планы на 2026 год. Прежде всего, хотелось бы отметить проект, который мы запустили к 9 Мая в 2025 году, – «Маршрут памяти» / «Хәтер юлы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Планы на 2026-й: новые фестивали и образовательные проекты

– И в завершение хотелось бы обсудить планы на 2026 год. Какие проекты для вас наиболее важны и как вы планируете их реализовывать? Можно ли анонсировать что-то уже сейчас? Какие новые форматы и идеи культурных событий вы собираетесь внедрить в новом году?

– Да, у нас большие планы на 2026 год. Прежде всего, хотелось бы отметить проект, который мы запустили к 9 Мая в 2025 году – «Маршрут памяти» / «Хәтер юлы». Мы оживили улицу Каюма Насыри и воспроизвели атмосферу военного времени в Старо-Татарской слободе. Нам было важно показать, что даже в самые непростые для страны годы жизнь в Старо-Татарской слободе продолжалась.

День за днем жители территории и работники предприятий выполняли свой трудовой долг, но при этом устраивали маевки, пели песни, поддерживали друг друга и писали письма бойцам на фронт. Многие предприятия, находившиеся в Старо-Татарской слободе, работали день и ночь, как в известной песне поется о мартеновских печах. В 2026 году мы планируем повторить это событие, чтобы еще больше людей узнали о том, как жила Старо-Татарская слобода в военное время. Это часть святой памяти, которую мы должны чтить и передавать дальше.

Также в 2026 году мы планируем провести проект KOYAZ KAZAN, посвященный выдающимся женщинам Старо-Татарской слободы. В 2025 году мы реализовали его в тестовом формате, рассказывая о женщинах сквозь призму моды и салонных вечеров. В следующем году мероприятие станет большим и открытым для всех желающих.

Кроме того, мы готовим первый экспериментальный фестиваль-конкурс «Манзара» – фестиваль уличного театра и уличного танца, где площадками для выступлений станут объекты Старо-Татарской слободы.

В планах на 2026 год также презентация книги, о которой я уже говорила: она выйдет одновременно на русском и татарском языках.

Мы рассчитываем на более широкое сотрудничество в образовательных проектах и рады, что наши дорогие патроны территории, стейкхолдеры, крупные строительные компании и застройщики поддерживают нас. Бизнес помогает нам реализовывать множество интересных городских проектов для жителей вместе с нашими партнерами.