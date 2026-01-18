news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 18 января 2026 20:01

В Старо-Татарской слободе анонсировали культурные проекты и фестивали на 2026 год

Читайте нас в
Телеграм

В Старо-Татарской слободе Казани на 2026 год запланированы масштабные культурные проекты и фестивали. Об этом «Татар-информу» рассказала директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи.

Она отметила, что к 9 мая в этом году запустили проект «Маршрут памяти» / «Хәтер юлы», в рамках которого на улице Каюма Насыри воспроизвели атмосферу военного времени. В 2026 году эту инициативу планируют повторить.

«Нам было важно показать, что даже в самые непростые годы жизни страны жизнь в Старо-Татарской слободе продолжалась. День за днем жители территории и работники предприятий выполняли свой трудовой долг, но при этом устраивали маевки, пели песни, поддерживали друг друга и писали письма бойцам на фронт. <…> В следующем году мы планируем повторить это событие, чтобы еще больше людей узнало о том, как жила Старо-Татарская слобода в военное время», – подчеркнула собеседница информагентства.

Также в следующем году запланирован проект «KOYAZ KAZAN», посвященный выдающимся женщинам Старо-Татарской слободы.

«В этом году мы его проводили в тестовом формате, рассказывая о женщинах сквозь призму моды и салонных вечеров. В следующем году мероприятие станет большим и открытым для всех желающих», – добавила она.

Кроме того, в префектуре пройдет первый экспериментальный фестиваль-конкурс «Манзара» – фестиваль уличного театра и уличного танца. Площадки для выступлений будут расположены на объектах Старо-Татарской слободы. Табакчи подчеркнула, что прием заявок идет до 30 декабря и все желающие могут участвовать.

В 2026 году также выйдет книга о Старо-Татарской слободе на русском и татарском языках.

Подробнее о том, как живет и развивается Старо-Татарская слобода, какие новые объекты и культурные проекты привлекают туристов и жителей Казани к историческому центру, – в материале «Элина Табакчи об историческом центре Казани: «Старо-Татарская слобода – кладезь истории».

читайте также
Элина Табакчи: «Хочется, чтобы люди глубже проникали в ткань Старо-Татарской слободы»
Элина Табакчи: «Хочется, чтобы люди глубже проникали в ткань Старо-Татарской слободы»
#старо-татарская слобода #исторический центр казани
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026