В Старо-Татарской слободе анонсировали культурные проекты и фестивали на 2026 год

В Старо-Татарской слободе Казани на 2026 год запланированы масштабные культурные проекты и фестивали. Об этом «Татар-информу» рассказала директор МБУ «Историческая среда» Элина Табакчи.

Она отметила, что к 9 мая в этом году запустили проект «Маршрут памяти» / «Хәтер юлы», в рамках которого на улице Каюма Насыри воспроизвели атмосферу военного времени. В 2026 году эту инициативу планируют повторить.

«Нам было важно показать, что даже в самые непростые годы жизни страны жизнь в Старо-Татарской слободе продолжалась. День за днем жители территории и работники предприятий выполняли свой трудовой долг, но при этом устраивали маевки, пели песни, поддерживали друг друга и писали письма бойцам на фронт. <…> В следующем году мы планируем повторить это событие, чтобы еще больше людей узнало о том, как жила Старо-Татарская слобода в военное время», – подчеркнула собеседница информагентства.

Также в следующем году запланирован проект «KOYAZ KAZAN», посвященный выдающимся женщинам Старо-Татарской слободы.

«В этом году мы его проводили в тестовом формате, рассказывая о женщинах сквозь призму моды и салонных вечеров. В следующем году мероприятие станет большим и открытым для всех желающих», – добавила она.

Кроме того, в префектуре пройдет первый экспериментальный фестиваль-конкурс «Манзара» – фестиваль уличного театра и уличного танца. Площадки для выступлений будут расположены на объектах Старо-Татарской слободы. Табакчи подчеркнула, что прием заявок идет до 30 декабря и все желающие могут участвовать.

В 2026 году также выйдет книга о Старо-Татарской слободе на русском и татарском языках.

