В Стамбуле проходят массовые акции протеста

В ночь на понедельник у здания стамбульского отделения Народно-республиканской партии (CHP) произошли столкновения между оппозиционерами и полицией. В ответ власти Стамбула ввели временный запрет на проведение митингов и демонстраций в шести районах города, включая центральные, до 11 сентября, передает РИА Новости.

Министр юстиции Йылмаз Тунч сообщил о начале расследования беспорядков, а также «провокационных» публикаций в соцсетях.

На фоне стычек оппозиции с полицией в Турции возникли проблемы с соцсетями. Официальных заявлений по этому поводу пока не поступало. Тем временем глава Верховного совета по радио и телевидению (RTÜK) Эбубекир Шахин предупредил, что СМИ, чьи материалы угрожают общественной безопасности, могут быть заблокированы, вплоть до лишения лицензии.

2 сентября 45-й суд Стамбула признал недействительными итоги осеннего конгресса местного отделения CHP, прошедшего в 2023 году. От должности были отстранены руководитель отделения Озгюр Челик и другие члены руководства. Партия вывела из своих рядов Гюрселя Текина, назначенного временным управляющим.

В августе был арестован префект района Бейоглу Инан Гюней – он стал девятым главой района Стамбула, против которого возбуждены уголовные дела по обвинениям в коррупции, взяточничестве и других преступлениях.

С марта под арестом остается отстраненный мэр Стамбула Экрем Имамоглу. Его адвокаты подали апелляцию в апреле, однако суд отклонил ее и продлил срок содержания под стражей.