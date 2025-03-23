Суд арестовал мэра Стамбула Экрема Имамоглу

Мировой уголовный суд в Стамбуле арестовал мэра Экрема Имамоглу, сообщает Soz Sakaraya.

Как передает ТАСС, в отношении Имамоглу выдвинуты обвинения, расследуемые в рамках двух отдельных производств. Одно из них связано с коррупционными схемами в муниципалитете, а другое касается оказания поддержки террористической деятельности. Отмечается, что текущий арест произведен в рамках дела о коррупции. Однако в ходатайстве прокуратуры фигурируют также обвинения в содействии терроризму, создании преступной группировки, фальсификации тендерных процедур и взяточничестве.

Вместе с мэром были задержаны десятки других лиц, включая высокопоставленных чиновников мэрии, советник Мурат Онгун и глава района Шишли, Эмрах Шахан. Часть задержанных была отпущена под подписку о невыезде или судебный контроль. В общей сложности по делам о коррупции и терроризме проходят 92 человека.

Текущее решение об аресте не является окончательным. Имамоглу и другие фигуранты имеют право обжаловать избранную меру пресечения в течение двух недель. В случае отклонения апелляции они могут обратиться в вышестоящие судебные инстанции, вплоть до Конституционного суда. Согласно турецкому законодательству, при аресте по коррупционным статьям обвиняемый может находиться под стражей до двух лет до предъявления обвинительного заключения и начала судебного процесса. Для Имамоглу это может обернуться потерей должности мэра, а власти могут назначить временную администрацию до новых выборов.