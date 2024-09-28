В Штабе общественной поддержки РТ прошла встреча с Героем России Расимом Баксиковым

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Сегодня на базе Штаба общественной поддержки РТ Татарстанское региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России» в рамках проекта «Наставник Z» организовало встречу с депутатом Государственного Совета РТ, Героем России Расимом Баксиковым. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Проект «Наставник Z» — это комплексная программа, нацеленная на интеграцию в общество ветеранов специальной военной операции и формирование патриотических ценностей среди представителей молодежи. Реализация инициативы должна создать условия для активного участия ветеранов в общественной жизни, обмена опытом и ценностями между ними и молодежью, а также обеспечить распространение активностей патриотического толка в молодежной среде.

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

Расим Баксиков провел урок мужества для студентов КНИТУ-КАИ имени А. Н. Туполева и Казанского аграрного университета, а также для активистов движения «Юнармия» в РТ. Герой РФ рассказал о своем боевому пути, поделился мнением, почему важно любить, защищать Родину и помогать бойцам, а также затронул темы патриотизма и оказания помощи военным. В конце мероприятия Баксиков ответил на вопросы собравшихся.

«Сегодня в рамках проекта „Наставник Z“ провел очередную лекцию про свой боевой путь, дал несколько жизненных наставлений. Надеюсь, у ребят всё получится, особенно у юнармейцев. Желаю больших свершений, военного счастья!» — прокомментировал событие сам Расим Баксиков.

Фото: пресс-служба «Молодой гвардии Единой России» РТ

«Сегодня Герой России Баксиков Расим Рашидович рассказал молодому поколению о том, почему важно и нужно любить свою страну, защищать свою Родину. Мы считаем, что такие встречи очень важны для воспитания молодого поколения, а именно — для настоящих патриотов своей страны, которые в любой момент смогут встать на защиту своей Родины и никогда не отвернуться от нее», — уверен руководитель Казанского местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Линар Арсланов.

В прошлом году танк Т-80 «Алеша» (до этого у него был другой позывной — «Монолит»), в состав экипажа которого входил Расим Баксиков, принял участие в уничтожении наступавшей колонны противника из восьми боевых машин (в отражении атаки была задействована еще и артиллерия, на пути колонны также были выставлены мины). Все четыре члена экипажа танка стали Героями России.