В США ждут «разъяснений» из-за учений на западе России

В Госдепартаменте США ожидают, что Россия в рамках деэскалации ситуации вокруг Украины разъяснит, с какой целью проводит военные учения на западе страны, или полностью их прекратит, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы полагаем, что в этом случае деэскалация предполагала бы возвращение российских военнослужащих в казармы, разъяснения по поводу этих маневров или их прекращение, а также возвращение тяжелых вооружений в места их обычного хранения», — пояснил Прайс.

По его словам, прогресс в российско-американских переговорах по вопросам безопасности требует того, чтобы они проходили в «атмосфере деэскалации».

В последние месяцы западные политики утверждают, что Россия на границе с Украиной сосредоточила войска. Представитель Кремля Дмитрий Песков пояснял, что перемещение вооруженных сил в пределах территории государства никого не должно волновать и никому не угрожает. А заявления о «российской агрессии» используются для наращивания контингента НАТО в приграничных регионах, подчеркивают в Москве.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявлял во время переговоров с США по гарантиям безопасности, что у России нет никаких планов нападения на Украину. Все учебные мероприятия по боевой подготовке сил проводятся в пределах территории страны.