«Не ходите, дети, в Африку гулять!»: как «омикрон» спутал планы туристов из Татарстана

Новый штамм коронавирусной инфекции, который обнаружили в ЮАР, серьезно подпортил отдых россиян, которые проводят там отпуск. ИА «Татар-информ» удалось пообщаться с супружеской парой из Татарстана, которая улетела в Африку, когда авиарейсы еще и не думали отменять.

Новый штамм коронавирусной инфекции, который обнаружили в странах ЮАР, серьезно подпортил отдых россиян, которые проводят там отпуск

Фото из личного архива героев

Татарстанцы Иван и Карина Матвеевы (имена по просьбе героев изменены. – Ред.) приехали в Кейптаун 19 ноября, летели в ЮАР из Москвы. Тур не покупали – всю поездку планировали сами. Программа отдыха на шесть человек – вместе с Матвеевыми уехали еще четверо друзей – рассчитана была на 16 дней. Домой должны были возвращаться 3 декабря.

Первую неделю Матвеевы наслаждались видами Африки, в Instagram выкладывали фото невероятных красот побережья Атлантики – Иван увлекается фотографией, на его снимках местные пейзажи выглядят нереально красивыми.

Но в 20-х числах ноября в СМИ и телеграм-каналах стала появляться информация о новом штамме коронавирусной инфекции – «омикроне», который, по оценкам экспертов, представляет серьезную опасность и распространяется в странах ЮАР.

Первую неделю Матвеевы наслаждались видами Африки, выкладывали в Instagram фото невероятных красот побережья Атлантики Фото из личного архива героев

Зараженных «омикроном» начали выявлять в разных странах мира, авиакомпании отменяли рейсы из ЮАР. Из-за нового штамма с 28 ноября Россия ограничила въезд иностранных граждан из Гонконга и девяти стран Южной Африки.

«Прислали сначала друзьям на почту письмо об отмене рейса, они летели Emirates, на следующий день пришло нам на почту письмо от Qatar, что рейс отменен, приносим извинения. Полеты они прекратили из ЮАР», – Ксения рассказала, как они узнали о проблемах с возвращением на родину.

Билет на родину стоимостью в миллион двести тысяч рублей

Ксения и Иван нашли сайт консульства России в ЮАР и рассказали о ситуации, в которой оказались, попросили совета, как им быть дальше.

«На следующий день был создал телеграм-канал для российских туристов в ЮАР. Теперь там в группе более 600 участников, но... не все те, кто хочет улететь в Россию, как ни парадоксально, есть и те, кто очень хочет, наоборот, прилететь сюда», – рассказала Карина Матвеева.

По словам Матвеевых, тех, кто хочет улететь из ЮАР в Россию, порядка 400 человек.

Изначально, по словам Карины, в российском консульстве туристам советовали улетать самим, если есть хоть какая-то возможность, и чем скорее, тем лучше.

После выявления зараженных «омикроном» в разных странах мира авиакомпании стали отменять рейсы из ЮАР Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Накануне в федеральных СМИ появилась информация о том, что туристов предложили эвакуировать из страны на частном самолете.

1 декабря из Кейптауна в Москву должен вылететь Boeing 737-500 – это чартер, заказанный российской компанией, которая еще до отмены рейсов привезла своих клиентов в спортивные лагеря на юг Африки, а теперь планирует их вывезти на родину. Количество мест в самолете по понятным причинам ограничено.

«Единственное, что нам пока предложили, – это платный борт за 15 000 евро место. Это, как я понимаю, какой-то частный борт», – рассказала Карина Матвеева.

Учитывая сегодняшний курс евро, цена предложенного российским туристам билета на этот частный самолет составляет 1 275 900 рублей. Стоит ли говорить о том, что Матвеевы, как, впрочем, и многие другие, отказались от такого варианта.

«Паники из-за «омикрона» в ЮАР нет»

Выбираться домой Матвеевы и их друзья решили самостоятельно.

В ЮАР никакой паники и хаоса из-за появления нового штамма, по словам Карины и Ивана, нет. По крайней мере, на данный момент Фото из личного архива героев

«Так как ничего не понятно, будет ли борт для российских туристов, и если будет, то когда, мы взяли рейс “Эфиопских авиалиний” через Аддис-Абебу на 8 декабря. Будем надеяться, что они продолжат полеты и мы сможем вернуться в страну», – объяснила Карина.

В ЮАР никакой паники и хаоса из-за появления нового штамма, по словам Карины и Ивана, нет. По крайней мере, на данный момент.

«Все в меру спокойно. В общественных местах обязательно соблюдаются антиковидные меры. Обязательно обработка рук при входе, даже в продуктовый магазин, маски. Все обрабатывают. Очень тщательно следят за этим. Как таковой паники и беспокойства в их глазах не увидели. Мне показалось, что все как обычно. Никто здесь не раздувает панику», – рассказала Карина.

По словам Матвеевых, они и сами принимают все меры безопасности – носят маски, пользуются антисептиками, стараются не бывать в людных местах, благо, что в ЮАР немало мест, где можно остаться один на один с природой.

Карина и Иван не унывают и рассчитывают только на свои силы.

«В общественных местах обязательно соблюдаются антиковидные меры. Обязательно обработка рук при входе, даже в продуктовый магазин, маски. Все обрабатывают. Очень тщательно следят за этим» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«В целом настроение хорошее. Самое главное, у нас группа – нас шесть человек. Что-нибудь точно придумаем. На самом деле, никто не мог предположить, что вдруг за два дня закроют границы! Но сейчас, в наше время я ничему не удивляюсь», – говорит Карина.

Настроения среди российских туристов в ЮАР, по словам Карины, разные, но в основном люди настроены на активный поиск выхода из ситуации. Говорят, неплохо было бы, если бы российская сторона помогла им вернуться на родину, но железной уверенности в этом пока нет.

«Надежда умирает последней... Конечно, надеемся, но в большей степени на себя и на вылеты эфиопских авиалиний. Кто-то легко настроен, типа: "А, улетим как-нибудь" или "Заберут нас " или "Останемся здесь". Кто-то серьезно настроен, даже ходили ногами в консульство, но зачем? Не понимаю, все равно их туда не пустят», – считает Карина Матвеева.