Сенаторы призвали отменить режим ЧС в США

Сенат США выступил за отмену в стране режима чрезвычайной ситуации, который был введен из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ТАСС .

Отмечается, что инициативу республиканцев поддержали 48 законодателей, а 47 проголосовали против.

Тем не менее Белый дом ранее заявил, что Президент Джозеф Байден не собирается подписывать документ, который необходим для отмены ограничений.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в стране в марте 2020 года из-за распространения Covid-19. В этом году в США несколько раз обновлялся антирекорд по заболеваемости коронавирусом. К примеру, 11 января здесь было выявлено более 1,1 млн зараженных за сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии 79,1 млн американцев заразились коронавирусом, умерли свыше 955,6 тыс. человек. Таким образом, по двум этим показателям страна занимает первое место в мире.