В США установлен мировой рекорд по зараженным Covid-19 — более 1,1 млн за сутки

В США установлен мировой рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусной инфекцией. Так, только за вчерашний день здесь подтвердилось не менее 1,13 млн новых случаев, сообщает Reuters.

По данным издания, цифра может быть еще больше, так как не все штаты привели данные по заболеваемости.

«Признаков замедления распространения контагиозного омикрон-штамма не наблюдается», — добавляется в сообщении.

Также подтвердился максимум по числу госпитализаций — за день в реанимации попали более 135 тыс. пациентов.

Предыдущий антирекорд также был установлен в США: в начале января здесь впервые было выявлено более 1 млн заражений за сутки.

Таким образом, за время пандемии в Штатах зарегистрировано более 60 млн пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых умерли свыше 837 тыс.