news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Здоровье
11 января 2022  07:48

В США установлен мировой рекорд по зараженным Covid-19 — более 1,1 млн за сутки

news_top_970_100

В США установлен мировой рекорд по суточному приросту зараженных коронавирусной инфекцией. Так, только за вчерашний день здесь подтвердилось не менее 1,13 млн новых случаев, сообщает Reuters.

По данным издания, цифра может быть еще больше, так как не все штаты привели данные по заболеваемости.

«Признаков замедления распространения контагиозного омикрон-штамма не наблюдается», — добавляется в сообщении.

Также подтвердился максимум по числу госпитализаций — за день в реанимации попали более 135 тыс. пациентов.

Предыдущий антирекорд также был установлен в США: в начале января здесь впервые было выявлено более 1 млн заражений за сутки.

Таким образом, за время пандемии в Штатах зарегистрировано более 60 млн пациентов с коронавирусной инфекцией, из которых умерли свыше 837 тыс.

#США #коронавирус #заражение
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное