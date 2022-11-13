В США призвали признать Турцию спонсором терроризма за «унижение Швеции»

НАТО должен признать Турцию спонсором терроризма и разорвать контакты с ее Президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Таким мнением в 19FortyFive поделился экс-сотрудник Пентагона, доктор исторических наук Майкл Рубин.

По его мнению, Турция не только стремится унизить Швецию, стремящуюся вступить в альянс, но и выбить из нее средства.

«Постоянно заставляя шведских политиков подчиняться и раболепствовать, Эрдоган сигнализирует своим последователям не только внутри Турции, но и среди значительной диаспоры в Европе, что демократии слабы и беспринципны, в то время как его подход к сильному правлению может принести величие», — цитируют Рубина «Известия».

Он также обратился к станам НАТО и призвал их не потакать Турции, требующей выдачи тех, кого считает причастными к террористической деятельности. В то же время, полагает автор, Эрдоган имеет контакты с другими террористическими объединениями.

Напомним, что ранее в США призвали признать Россию спонсором терроризма, однако позднее отказались от этой идеи.