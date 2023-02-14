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В США присяжные признали россиянина Клюшина виновным в киберпреступлениях
Жюри присяжных федерального суда в Бостоне (американский штат Массачусетс) признало российского бизнесмена Владислава Клюшина виновным в киберпреступлениях. Об этом сообщает агентство Reuters.
Свою вину Клюшин не признал. По словам адвоката, вынесение приговора намечено на 4 мая. Защита россиянина будет обжаловать вердикт присяжных, передает ТАСС.
Предпринимателя обвинили в том, что он вместе с другими злоумышленниками заработал десятки миллионов долларов, взломав американские компьютерные сети для получения секретных сведениях о компаниях, которые затем использовались для инсайдерской торговли.
Клюшину вменили сговор с целью получения незаконного доступа к компьютерам и мошенничество с ценными бумагами. По версии обвинения, он работал в московской компании информационных технологий «М13», которая специализируется на технологиях медиамониторинга. На сайте фирмы говорится, что ее IT-решения используют в том числе Администрация Президента и Правительство РФ, отмечает РБК.
Всего по делу проходят пять россиян, обвиненных в реализации мошеннической схемы почти на 90 млн долларов. Клюшин при этом оказался единственным, кто был арестован и предстал перед судом. В марте 2021 года его задержали в Швейцарии, а потом экстрадировали в США, о чем сообщал «Татар-информ».
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