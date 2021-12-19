Российского бизнесмена Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США

Российский предприниматель Владислав Клюшин накануне был выдан Швейцарией Соединенным Штатам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление швейцарского Федерального управления юстиции.

Бизнесмен «был передан в Цюрихе американским полицейским, которые сопроводили его на рейс в Соединенные Штаты», отмечается в сообщении.

Ранее, 16 декабря, адвокаты Клюшина направили жалобу в Европейский суд по правам человека с просьбой приостановить его экстрадицию до принятия решения о ее обоснованности. Посольство РФ в Берне после этого передало швейцарской стороне ноту, где заявило о необходимости дождаться решения ЕСПЧ.

Издание Le Matin замечает, что Клюшин был задержан 21 марта этого года в аэропорту города Сьон, куда прибыл с семьей, чтобы провести отпуск на курорте Церматт. Американцы инкриминируют россиянину «хакерство против IBM, Tesla и других американских транснациональных компаний», а также «кражу более 10 млн долларов».

Бизнесмен пытался обжаловать решение об экстрадиции в США сначала в Федеральном уголовном суде, а затем и в Федеральном суде. При этом Швейцария отказалась выдавать его в Россию, так как вменяемые ему в запросе о выдаче деяния не являются наказуемыми в этой стране.