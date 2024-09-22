В США планируют запретить китайское и российское ПО в авто с интернетом

В Соединенных Штатах планируют запретить использовать оборудование и программное обеспечение производства КНР или России в ряде авто, пишет РБК со ссылкой на зарубежные издания.

Данная мера может коснуться машин, где есть доступ к интернету и системам навигации, а также авто, которые подключены к спецсистеме обеспечения безопасности на дорогах V2X (через нее собирает данные о других ТС на дистанции до 300 м от авто, чтобы выявить потенциальную опасность).

Еще в Штатах хотят запретить тестировать автосистемы вождения и системы связи с ТС, произведенные в России и Китае.

По данным зарубежных изданий, такие ограничения вводят, чтобы Китай с Россией не смогли взломать или отследить свои авто, не смогли собрать данные о водителях. Также китайским производителям хотят запретить продавать в Штатах свои машины с установленными ПО и возможностью подключиться к интернету.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что китайская политика может создать риски для национальной безопасности Америки. Но он обещал, что этого не случиться при его президентстве. К слову, с 27 сентября в Штатах начнут действовать новые повышенные тарифы на импорт из Китая. Так, американские власти ввели 100% пошлину на электромобили и повысили цены на аккумуляторы для таких ТС.

До этого США стали перебрасывать дополнительные силы на Аляску. На такие действия властей Штатов опять же «спровоцировали» Россия и Китай, которые стали активнее действовать в регионе. Решение было принято спустя несколько дней после того, как у Аляски заметили два летающих российских самолета. При этом, по данным аэрокосмической обороной Северной Америки, летательные аппараты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.