СМИ: Власти США перебрасывают дополнительные силы на Аляску

США стали перебрасывать дополнительные силы на Аляску. На такие действия властей Штатов «спровоцировали» Россия и Китай, которые стали активнее действовать в регионе.

Уточняется, что американские ВС отправляют на Аляску эсминец и армейское подразделение, оснащенное ракетной системой большой дальности. Причем напряженность у побережья штата растет, пишет ТАСС со ссылкой на газету Politicо.

Так, только за последний месяц Штаты направили на Аляску эсминца Sterett. Это был ответ США на действия кораблей российского военно-морского флота в этом районе. Причем на отдаленном острове Аляски высадились американские сухопутные войска, а эскадрилья истребителей, базирующихся там, привели в повышенную боевую готовность.

При этом призвал местные власти развивать военную инфраструктуру на Аляске сенатор-республиканец (от штата Аляска) Дэн Салливан. Это он предположил, что РФ и КНР стали чаще проводить маневры в регионе.

Ранее у Аляски заметили два летающих российских самолета. Летательные аппараты были отслежены аэрокосмической обороной Северной Америки 13 сентября. Отмечалось, что самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство ни США, ни Канады.