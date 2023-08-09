В США объяснили, почему японские политики забыли виновника бомбардировки Хиросимы

Независимый кандидат в американский Сенат от Нью-Йорка Дайан Сэйр объяснила «забывчивость» генсека ООН и японских политиков о том, кто ответственен за ядерную бомбардировку Хиросимы, страхом перед Вашингтоном. Об этом пишет РИА Новости.

«Это страх перед потенциальной реакцией США или других рычагов воздействия, которые они могут использовать», — посчитала Сэйр.

Она добавила, что этих рычагов сейчас становится все меньше, и многие мировые лидеры, особенно в странах Африки, это осознали и «не ведут себя так трусливо».

В прошедшее воскресенье в Хиросиме прошли памятные мероприятия, на которых вспоминали жертв атомной бомбардировки в 1945 году. Однако никто из выступавших на церемонии японских политиков ни разу не упомянул, что бомба была сброшена США. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш также не называл страну, ответственную за гибель людей.

Атомная бомбардировки двух японских городов — Хиросимы и Нагасаки — была осуществлена Штатами в конце Второй мировой войны. Вашингтон объяснил свои действия тем, что это было сделано для того, чтобы ускорить капитуляцию Японии. По разным оценкам, за один день погибли от 70 тыс. до 100 тыс. человек. Это единственный в истории человечества случай боевого применения ЯО.