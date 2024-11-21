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Политика 21 ноября 2024 09:52

В США не исключают вероятность применения ядерного оружия

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Соединенные Штаты рассматривают вероятность обмена ударами ядерным оружием, но при условии, что США сохранят часть арсенала для дальнейшего сдерживания потенциальных противников. Об этом заявил представитель Стратегического командования Пентагона Томас Бьюкенен.

«Когда мы говорим о неядерных и о ядерных средствах, то мы конечно не хотели бы проводить обмен (ударами) <…> если нам придется произвести обмен, то мы хотим сделать это на условиях, наиболее приемлемых для США», — приводит его слова РИА Новости.

Наиболее приемлемыми, по мнению Бьюкенена, станут условия, при которых США «продолжат лидировать в мире».

Ранее Президент РФ Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России. В Кремле объяснили такой шаг необходимостью приведения документа в соответствие с текущим положением дел. Кто будет считаться противником, и в каких случаях может быть применено оружие массового поражения читайте в нашем материале.

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#США #ядерное оружие
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