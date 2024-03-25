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Политика 25 марта 2024 11:55

В США назвали безопасным и профессиональным взаимодействие российского МиГ-31 с двумя B-1

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ВВС Соединенных Штатов назвали «безопасными и профессиональными» действия пилота российского истребителя МиГ-31, который остановил пару американских стратегических бомбардировщиков B-1 у границы РФ над Баренцевым морем. Об этом передает РИА Новости.

В пресс-релизе американских военных отмечено, что оба их самолета летели для «планового развертывания» в Европе и действовали в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом. Американский телеканал Fox News уточнил, что бомбардировщики держали путь из Техаса на американскую авиабазу в Испании.

«К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — говорится в пресс-релизе ВВС США.

О перехвате двух американских самолетов в минувшее воскресенье сообщало Минобороны России.

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