Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В США назвали безопасным и профессиональным взаимодействие российского МиГ-31 с двумя B-1
ВВС Соединенных Штатов назвали «безопасными и профессиональными» действия пилота российского истребителя МиГ-31, который остановил пару американских стратегических бомбардировщиков B-1 у границы РФ над Баренцевым морем. Об этом передает РИА Новости.
В пресс-релизе американских военных отмечено, что оба их самолета летели для «планового развертывания» в Европе и действовали в международном воздушном пространстве в соответствии с международным правом. Американский телеканал Fox News уточнил, что бомбардировщики держали путь из Техаса на американскую авиабазу в Испании.
«К паре B-1 приблизился российский самолет, но взаимодействие было сочтено безопасным и профессиональным», — говорится в пресс-релизе ВВС США.
О перехвате двух американских самолетов в минувшее воскресенье сообщало Минобороны России.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»