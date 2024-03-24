Российский МиГ-31 остановил у границы два американских бомбардировщика

Российский истребитель МиГ-31 пресек попытку пересечь границу нашей страны. Над акваторией Баренцева моря к ней направлялись два стратегических бомбардировщика ВВС США, сообщает Минобороны.

Истребитель был поднят для распознавания цели и недопущения нарушения границы. С его приближением американские В-1В изменили курс и удалились от территории России.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами с соблюдением мер безопасности», — подчеркнули в оборонном ведомстве.