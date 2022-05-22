В среду в Казани откроется площадка для игры в петанк

В среду, 25 мая, на берегу Казанки откроется площадка для игры в петанк. В этот день на ней состоится турнир по этой французской игре, сообщается в Telegram-канале «Стратегии развития Казанки».

Площадка расположилась возле экстрим-парка «Урам» и поля для пляжного волейбола.

Начало открытого турнира назначено на 18:00. Организаторы обещают выдать участникам инвентарь уже на площадке.

Команды будут состоять из двух человек. Желающие принять участие в турнире должны зарегистрироваться по ссылке.

Петанк – традиционная французская уличная игра. Игроки бросают в цель металлические шары. Выигрывает игрок, набравший наибольшее количество баллов.

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