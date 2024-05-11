На Земле впервые за двадцать лет началась магнитная буря максимального уровня

Вспышка на Солнце класса X в августе 2011 года

Фото: NASA

Впервые с октября 2003 года на Земле началась магнитная буря максимального уровня G5. Об этом сообщает Национальное управление океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов (NOAA).

«Экстремальные условия уровня G5 достигли Земли в 6.54 вечера по восточному времени (1.54 субботы по московскому времени — прим. Т-и). Геомагнитный шторм, вероятнее всего, сохранится на протяжении выходных», — сказано в заявлении американской метеорологической службы.

В 2003 году магнитная буря такого уровня вызвала перебои в подаче электроэнергии в Швеции и повредила трансформаторы в Южно-Африканской Республике, отметили специалисты.

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН также изменила оценку начавшегося накануне геомагнитного шторма до максимальной.

«По Земле <...> ударили три солнечных выброса массы. Первый удар был вчера вечером около 20 часов по московскому времени и совпал с началом бури уровня G4. Ночью более мощные удары происходили около 1.00 мск и в 4.30 мск. Сила каждого была эквивалентна уровню G5», — проинформировали российские ученые.

По оценке отечественных исследователей, в середине дня могут произойти резкие колебания геомагнитной интенсивности, связанные с прохождением рядом с планетой плотных солнечных масс. Кроме того, вероятен приход новых облаков плазмы в течение наступивших суток.

Причиной геомагнитного шторма являются произошедшие ранее на Солнце вспышки наивысшего класса X. Руководитель Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачев рассказал РИА Новости, что общая продолжительность начавшейся бури может составить от 20 до 40 часов.

Во время геомагнитных бурь уровня G5 могут возникать проблемы с контролем напряжения и другие неполадки в электросетях, серьезные ухудшения в работе радиосвязи и спутниковой навигации. Помимо этого, полярные сияния наблюдаются на географических широтах до 40 градусов.

При сильных магнитных бурях люди могут чувствовать головную боль, слабость, скачки давления, испытывать бессонницу. Ученые объясняют это тем, что при колебаниях магнитного поля замедляется капиллярный кровоток и начинается кислородное голодание тканей.