МЧС напомнило татарстанцам о безопасности в надвигающиеся ливни и град

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и днем 23 апреля в Татарстане ожидаются ливни, град и ветер до 23 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что гроза, град и сильный ветер могут быть очень опасны. В этот период увеличиваются риски обрушения рекламных конструкций и кровли зданий, падения ветхих деревьев.

Смертельно опасно находиться под линиями электропередачи, возле высотных зданий и рядом со строительными площадками.

Водителям стоит отложить поездки за пределы населенных пунктов, на трассе избегать необдуманных маневров, резких торможений и перестроений.

Пешеходам также стоит быть предельно внимательными.