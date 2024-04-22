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МЧС напомнило татарстанцам о безопасности в надвигающиеся ливни и град
По прогнозам синоптиков, сегодня ночью и днем 23 апреля в Татарстане ожидаются ливни, град и ветер до 23 м/с.
В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что гроза, град и сильный ветер могут быть очень опасны. В этот период увеличиваются риски обрушения рекламных конструкций и кровли зданий, падения ветхих деревьев.
Смертельно опасно находиться под линиями электропередачи, возле высотных зданий и рядом со строительными площадками.
Водителям стоит отложить поездки за пределы населенных пунктов, на трассе избегать необдуманных маневров, резких торможений и перестроений.
Пешеходам также стоит быть предельно внимательными.
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