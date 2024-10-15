В среду, 16 октября, в Казани повторно проверят системы оповещения населения

Завтра, 16 октября, в Казани пройдет дополнительная проверка готовности системы оповещения населения. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Проверка запланирована с 10:40 до 10:43. Через громкоговорители будет транслироваться сигнал «Внимание всем!».

В последний раз проверка систем оповещения населения в Казани проводилась 2 октября. При этом в соцсетях жители сразу нескольких районов столицы Татарстана отметили, что не услышали тестируемые системы оповещения.

«Если вы не услышите звук сирены, не волнуйтесь. По указанию Раиса республики начаты работы по модернизации республиканской системы оповещения. Все проблемные зоны будут учтены» – сообщил врио заместителя министра по делам ГО и ЧС Республики Татарстан Сергей Вершинин.