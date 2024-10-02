В Казани звучат сирены: по всей России МЧС проверяет системы оповещения

Сегодня в Татарстане, как и по всей России, проходит плановая проверка систем оповещения. Проверка началась ровно в 10:43. Корреспонденты «Татар-информа» засняли звучание сирен в Казани.

Информационное сообщение будет транслироваться по всем телеканалам и радиостанциям. МЧС регулярно осуществляет подобные проверки для подтверждения работоспособности систем оповещения.

Ведомство комментирует: услышав звук сирены, необходимо сохранять спокойствие и не паниковать, включить телевизор – любой общедоступный канал или радио и прослушать информационное сообщение. Каких-либо действий по проверочному сигналу предпринимать не нужно.