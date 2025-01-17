В спортивно-музыкальной премии «Манзара» учредили стипендию для детей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

18 января на ежегодной спортивно-музыкальной премии «Манзара» наградят победителей в 10 разных номинациях. Об этом рассказали организаторы на пресс-конференции в «Татар-информе».

Изначально премия вручалась лучшим спортсменам и артистам за значительный вклад в развитие национального вида спорта - борьбы корэш, а также национальной культуры. Но с 2024 года были введены специальные премии для тех, кто оказывает разностороннюю помощь проекту, напомнили организаторы.

Как рассказал продюсер шоу Айдар Шаймарданов, 10 номинаций охватывают различные сферы.

«10 номинаций - для наших партнеров, артистов, борцов и тех, кто в других областях оказывает поддержку. Общий премиальный фонд - 1 миллион рублей. Мы также учреждаем различные стипендии. С этого года мы будем вручать специальную премию для детей, с целью оказания финансовой помощи молодым, подающим надежды артистам. Это для талантливых ребят и девчат. Первый стипендиат в этом году - Камиль Бах, сын Ильназа Баха и Гузель Идрисовой», – пояснил он.

Ежегодное спортивно-музыкальное шоу «Манзара» состоится 18 января в Казани в КРЦ «Корстон».

Зульфия Шавалиева