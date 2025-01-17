Объявлен список борцов, участвующих в спортивно-музыкальной премии «Манзара»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году премия «Манзара» пройдет в формате, объединенном с чемпионатом Татарстана по борьбе корэш. Ежегодное спортивно-музыкальное шоу состоится 18 января в Казани. Впервые местом проведения премии выбран культурно-развлекательный центр «Корстон».

«Мы хотим воспитывать зрителя. Если сегодня мы корэш называем брендом нашей республики, он должен проходить на лучших площадках, с участием нашего Раиса, министров. Новое место для нашего ежегодного праздника внесет в него некоторой новизны, зритель тоже воспримет по-другому», – пояснил на пресс-конференции в «Татар-информе» продюсер спортивно-музыкальной премии «Манзара» Айдар Шаймарданов.

Он отметил, что площадка влияет на популярность мероприятия.

«По продаже билетов видим, что зритель приходит в зависимости от площадки. В «Пирамиду» люди шли охотно. Комфорт важен. А как пройдут соревнования - у нас говорят, ковер покажет», – сказал он.

В чемпионате Татарстана по борьбе корэш встретятся 10 пар в весовых категориях от 65 до 100+ килограммов. Столько же борцов испытают свои силы в рамках премии «Манзара». Среди участников есть и молодые, и уже опытные и титулованные батыры.

В этом году титульные поединки пройдут среди спортсменов Агрызского района, также приглашены спортсмены Кайбицкого, Мамадышского, Сабинского районов Республики Татарстан, города Казани, Самарской области и Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Сильнейшие спортсмены Агрызского района:

1. Динар Хасанов

2. Эльвир Гимазов

3. Эльфир Шарафутдинов

4. Эльвир Каиров

5. Ильдар Шабаев

6. Тимур Каримов

7. Альмир Шарафиев

8. Рузиль Губайдуллин

9. Ильнур Хабибуллин

10. Расуль Садыков

Участники титульных поединков:

1. Алмаз Закиров (Казань)

2. Инсаф Низамутдинов (Кайбицы)

3. Кирилл Юрьев (Казань)

4. Дмитрий Возвышаев (Казань)

5. Ислам Каримов (Мамадыш)

6. Нурсиль Хазипов (Сабинский район)

Матч-реванш

Карим Рузметов (Самарская область) – Игорь Волобуев (ХМАО)

По традиции, между поединками зрителям будут представлены музыкальные и танцевальные номера. В этом году на сцене выступят народная артистка Республики Татарстан Зайнаб Фархетдинова, заслуженные артисты РТ Гузель Идрисова и Ильназ Бах, ансамбль «Бахетдин», шоумен и певец Мунир Рахмаев, Ленур Биктимиров, ансамбль танца «Казань» под руководством народной артистки Татарстана Чулпан Закировой, обладатель премии «Манзара» — Вадим Зудин, народный ансамбль гармонистов «Көмеш телле гармун» из Агрызского района, танцевальный коллектив «Хыял» и другие.

Зульфия Шавалиева