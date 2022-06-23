В списке 33 лучших игроков РПЛ не оказалось ни одного игрока из «Рубина»

Сегодня исполком Российского футбольного союза утвердил список «33 лучших футболистов» по итогам сезона РПЛ-2021/22. Об этом сообщает пресс-служба союза.

Так, в символической сборной сезона не оказалось ни одного игрока из казанского «Рубина», вылетевшего в Первую лигу.

Стоит отметить, что в списке больше всего игроков «Зенита» — 10. Из «Динамо» – 6, «Сочи» – 4, «Ростова» – 3, «Спартака» – 2, по одному из «Краснодара», «Химок», «Уфы», «Локомотива» и «Урала».

Ранее РФС переименовал ФНЛ в Первую лигу и утвердил состав участников нового сезона.