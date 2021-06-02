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Ру Тат
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2 июня 2021  23:32

В СПЧ предложили ввести номера и ОСАГО для электросамокатов

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Совет по правам человека при Президенте РФ разработал свои предложения по регулированию движения электросамокатов. Члены СПЧ считают, что на этот вид транспорта должны распространяться правила дорожного движения (ПДД).

Среди предложений, разработанных Советом, упоминается и возможность введения номерных знаков «для облегчения их идентификации гражданами».

Также в СПЧ считают нужным ввести обязательное страхование гражданской ответственности для арендаторов и курьеров, управляющих самокатами.

Среди других предложений: определение мобильного электротранспорта в ПДД, ограничение скорости, отнесение такого транспорта к источникам повышенной опасности.

В Казани уже работают над правилами для электросамокатов. После нескольких нескольких несчастных случаев власти города озаботились ограничениями в этой сфере.

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