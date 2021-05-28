Казанский Кремль об ограничениях для самокатов: Это не будет только один парк в городе

В Казани определят границы, где можно будет безопасно ездить на электросамокатах, при этом территория не ограничится парками и скверами города. Об этом на брифинге рассказала руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Речь не о том, чтобы в городе определить один парк, где можно ездить на электросамокатах, а определить границы, где по правилам самокатом можно пользоваться, потому что это безопасно», — сказала Галимова.

Власти определят территорию для езды на электросамокатах согласно элементарным вопросам безопасности для всех участников дорожного движения. В первую очередь самокатам будет запрещено ездить по потенциально опасной для них территории — проезжей части.

«Должны быть разграничения для того, чтобы участники движения не то чтобы не мешали друг другу, а не представляли опасности друг для друга» — отметила она.

Проработка ограничений и регулирование использования электросамокатов уже идет на муниципальном уровне, подчеркнула Галимова. В ближайшее время общественности представят окончательную информацию по этому вопросу.

«Сейчас на уровне муниципалитета Казани, как основной площадки использования электросамокатов, идет подготовка соответствующего документа. После утверждения он получит распространение на все города республики», — заключила спикер.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что власти Казани готовят законопроект о самокатах для всего Татарстана.