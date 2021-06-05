В Спасском районе Татарстана открылся фестиваль «Изге Болгар жыены»

В Болгаре Спасского района Татарстана открылся фестиваль «Изге Болгар жыены», посвященный Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией.

В этом году, в преддверии празднования 1100-летия ислама, для гостей организована масштабная программа. Предусмотрены лекции на исламские темы, экспресс-уроки намаза и интерактивная площадка, посвященная истории письменности. Также состоятся финальные поединки всероссийского турнира по борьбе на поясах.

Сценарная программа стартовала с 8 часов утра. Первые два с половиной — три часа сцена отдана лауреатам конкурсов чтецов Корана, которые исполнят баиты и мунаджаты. Перед официальной частью — торжественным открытием — гости праздника смогут увидеть театральную постановку — пролог продолжительностью 15–20 минут.

С 9.30 все желающие могут присоединиться к тауба-намазу (молитве покаяния) на территории комплекса «Малый минарет» и «Ханская усыпальница», а в полдень прозвучит полуденный намаз на Соборной мечети.

Гости фестиваля также смогут посмотреть финальные поединки по национальной борьбе корэш и концертную программу, на которой выступят Саид Камаль, Рузиль Исханов, Ильяс Халиков, Марсель Вагизов и другие исполнители.

На праздник «Изге Болгар жыены» ожидается приезд участников форума татарских религиозных деятелей и председателей Духовного управления мусульман, входящие в состав основных мусульманских центров России. Фестиваль посетят Президент Татарстана Рустам Минниханов и зампред Правительства России Марат Хуснуллин. До самого мероприятия состоится рабочее совещание по подготовке и проведению в 2022 году 1100-летия принятия ислама в Волжской Булгарии.

По распоряжению Президента РФ Владимира Путина обязанности председателя оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 1100-летию принятия ислама, возложены на вице-премьера Марата Хуснуллина – об этом ранее сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Торжественное мероприятие проводится в Болгаре с 1989 года в память о дне принятия волжскими болгарами ислама в качестве государственной религии в 922 году и церемонии встречи болгарского хана Алмуша с делегацией багдадского халифа.